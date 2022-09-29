أخبار مصر.. غدا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم.. تغلق 10 مساء

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها بدء بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم من الساعة 10 مساء، وتنفيذ ثانى مراحل حياة كريمة بـ1670 قرية يناير المقبل، إضافة إلى إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..القومى للأجور : تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه يناير القادم

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.





التنمية المحلية: تنفيذ ثانى مراحل حياة كريمة بـ1670 قرية يناير المقبل

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركز بالإضافة إلى استهداف حوالى 30 قرية من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية).





غدا بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم.. تغلق 10 مساء

يبدأ غدا الجمعة، 30 سبتمبر الجارى رسميا تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، حيث ينتهى العمل بالمواعيد الصيفية اليوم الخميس 29 سبتمبر، وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر عن وزير التنمية المحلية، والذى نص على أن يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس الأخير في شهر سبتمبر.

التعليم: ندرس مشروع قانون لإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين بالثانوية

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب بإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين أو الراسبين فى أحد المواد بجميع المواد وليس مواد محددة بالثانوية العامة، تأكيدا لتكافؤ الفرص لتحسين درجاته في حال تعرضه لعائق خلال العام الدراسي أو رغبته في تحسين درجاته.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونى

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يظلم أى طالب فى امتحانات الثانوية العامة المقبلة سواء المقالية أو الاختيار من متعدد، مشيرا إلى أن نظام الاوبن بوك موجود وكتاب المفاهيم سوف يتسلمه الطالب والامتحانات تعقد بنظام البابل شيت والتابلت تعقد عليه أسئلة قصيرة للطالب خلال الترم غير مضافة للمجموع.

الحكومة تنفى وجود نقص فى سلعتى الأرز والسكر بالأسواق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.





انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة ..تعرف علي السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن مناطق (عزبة النخل الشرقية بالكامل – شارع عين شمس ومتفرعاته – مدينة الصفا – العصارة – كفر الشرفا – مساكن عثمان – أرض الرزازين – الكيلو 7 – الاندلس – منطقة الاباصيرى – الترعة السلطوحية – تقسيم عبدالعظيم عرابى.

"الأزهر للفتوى": تشبيه المحتفلين بمولد النبى بالمشركين رأى "الخوارج"

أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك شراء الحلوى وأكلها في هذه المناسبة، حيث أكد المركز إنّ من أجلِّ أنواع القُرَبِ لله رب العالمين حمدَه وشكرَ نعمته سبحانه وتعالى على خلقه؛ ولذلك افتتح سبحانه كتابه بقوله: {الحمد لله رب العالمين}[الفاتحة:2].

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