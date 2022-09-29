شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة ..تعرف علي السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن مناطق (عزبة النخل الشرقية بالكامل – شارع عين شمس ومتفرعاته – مدينة الصفا – العصارة – كفر الشرفا – مساكن عثمان – أرض الرزازين – الكيلو 7 – الاندلس – منطقة الاباصيرى – الترعة السلطوحية – تقسيم عبدالعظيم عرابى.

وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 -09-2022 الساعة 10 مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا صباح يوم الجمعة لمدة 6 ساعات ، نظراً لاعمال لحامات بخط قطر 600 مم مع خط قطر 400 مم وخط قطر 300مم بشارع مؤسسة الزكاة .

الأمر الذى يترتب عليه.

وأكدت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المشار إليها وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .