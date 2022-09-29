شكرا لقرائتكم خبر عن 85% اختيار من متعدد.. وزير التعليم يكشف ضوابط امتحانات "أولى وتانية" ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تعقد على مستوى المدرسة والإدارة بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية، وتصحح على مستوى المدرسة والإدارة على التابلت فى الجزء الاختيارى منها، أما امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضى بنظام البابل شيت وليست إلكترونية.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يظلم أى طالب فى امتحانات الثانوية العامة المقبلة سواء المقالية أو الاختيار من متعدد، مشيرا إلى أن نظام الاوبن بوك موجود وكتاب المفاهيم سوف يتسلمه الطالب والامتحانات تعقد بنظام البابل شيت والتابلت تعقد عليه أسئلة قصيرة للطالب خلال الترم غير مضافة للمجموع.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تدرس الآن كيفية منح الطالب الحق فى إعادة العام الدراسى كاملا وليس تحسين فى الثانوية العامة وهى عبارة عن مذكرة ومشروع قانون يتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليه وسيتم الإعلان عنه بعد الموافقة عليه والقيادة السياسية رحبت بهذه الأمر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيتم وضع آليات ومجلس الوزراء والنواب لهم كلام، قائلا: ندرس منح الطالب إعادة السنة الدراسية فى جميع المواد الدراسية وليس مادة واحدة لإتاحة الفرصة للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن التصحيح فى الثانوية العامة الكترونى كاملا ولا عودة للعنصر البشرى نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مراكز تصحيح على مستوى الجمهورية والأسئلة ستقيس المستويات العليا للتفكير.