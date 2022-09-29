محافظ القاهرة يناقش الإجراءات النهائية لمشروع "كايرو بايك" تمهيدا لافتتاحه

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القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة رانيا هدية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمتابعة الإجراءات النهائية لمشروع "كايرو بايك" تمهيدًا لافتتاحه .

شهد الإجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد الضرغامي مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية، والمهندس سامى أبو زيد مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع كايرو بايك وهو نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنميةITDP .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع الذى تنفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ (COP27) حيث سعت محافظة القاهرة جاهدة لتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة ، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة ، بما يسهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعي إلى تشجيع المواطنين علي التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة تساعده علي هذا .

وأضاف محافظ القاهرة أن المشروع يهدف إلى تغيير مفهوم الدراجة من وسيلة لممارسة الرياضة إلى وسيلة نقل عام آمنة وصديقة للبيئة .

وتضم المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" 250 دراجة موزعة على 26 محطة ، من إجمالى 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمهم 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة ، وروعى فى اختيار أماكن المحطات قربها من محطات المترو والجراجات .

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية .