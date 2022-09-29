شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ندرس مشروع قانون لإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب بإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين أو الراسبين فى أحد المواد بجميع المواد وليس مواد محددة بالثانوية العامة، تأكيدا لتكافؤ الفرص لتحسين درجاته في حال تعرضه لعائق خلال العام الدراسي أو رغبته في تحسين درجاته.

وأكد أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب سيتم إصدار قانون بذلك.



















































































