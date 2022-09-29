شكرا لقرائتكم خبر عن السبت آخر فرصة لعروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي 2022، حيث إن آخر مدة للأوكازيون حتى يوم السبت المقبل أول أكتوبر المقبل، من خلال المحلات التجارية المشاركة فى عروض تخفيضات الأسعار، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية وتتراوح نسبة التخفيضات حاليا من 20 إلى 60 % لبعض المنتجات.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.

كما تستمر وزارة التموين، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية في إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الصيفي للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.