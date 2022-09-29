شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لـ"العمل الحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جهود الجهاز في تطبيق خطة الإصلاح الإداري لافتا الى أن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014 سعت إلى مأسسة الإصلاح، وتضمين مبادئ الحوكمة فى محاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

كما تم عرض أهم ملامح الخطة التدريبية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي وضعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة و أشار الشيخ إلي أنه هناك محور هام يتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد.

جاء ذلك خلال مشاركته في ثاني أيام فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التأمينات الاجتماعية في دورة السادسة و المنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت شعار " آفاق أنظمة التقاعد العربية ...التغيير و الفرص " والذى تنظمه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحت رعاية وزارة التضامن .

وأضاف الدكتور صالح الشيخ أنه في إطار تحسين الخدمات العامة يعمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حاليا على إنشاء التطبيق الإلكتروني لمشروع الإنسان الآلي الذكي (كيميت) Chatbot، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهو تطبيق يعمل عليه الجهاز حاليًا تمهيدًا لاطلاقه قريبًا.. وستقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية،

و في سياق متصل استعرض الدكتور محمد محمود يوسف رئيس لجنة الخبراء بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اهم التحديات التي تعرض لها نظام التأمين الاجتماعي مؤخرا و المتمثلة في أزمة كورونا و كيف تمكنت الدولة المصرية بالتغلب عليها و انتهجت سياسة زيادة الدعم المقدم للفئات الضعيفة للحفاظ عليها و امتدت ايدي الحماية الاجتماعية لكافة مواطنيها.

و من جانبه، أكد عبدالعزيز الشيخ مدير إدارة البحوث و الدراسات الاكتولرية و التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي نجاح تجربة المملكة العربية السعوديه في مجال الرقمنة التي تحققت بالفعل حيث تم إطلاق منصة إلكترونية تسمح لجميع المواطنيين التعامل معها بكل سهولة ويسر والأمر الذي يستدعي تقليل عدد المكاتب التامينية و تقليل الاعتماد علي المستندات الورقية وصولا إلي درجة رضاء المواطن السعودي و كافة المتعاملين بنظام التأمين الاجتماعي

كما شارك في ثاني أيام فعاليات المؤتمر الدكتور إدريس المبروك رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بدولة ليبيا الشقيقة حيث استعرض كافة التحديات التي واجهت نظام التأمين الاجتماعي في ليبيا و المتمثلة في الانقسامات السياسية الداخلية بالدولة الليبية و كذلك توالي العديد من الحكومات في فترات زمنية متقاربة مما ادي الي استنزاف مصادر التمويل كما أشار إلي خطة الدولة الليبية للتغلب علي تلك المشكلات و منها ضرورة تطبيق التحول الرقمي بالإضافة إلي التأكيد علي ضرورة نبذ كافة مسببات الاختلافات و تحقيق أكبر قدر من الاستقرار .

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي ينعقد علي مدار يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في نسخته السادسة بمدينة السلام شرم الشيخ بمشاركة العديد من الدول العربية ومنظمات دولية.