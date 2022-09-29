رئيس جامعة حلوان يلتقى الاتحادات الطلابية لمناقشة استعدادات العام الدراسى

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع رؤساء الاتحادات الطلابية وأعضاء الاتحاد بحضور على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة يارا هانى، مشيدًا بالانشطة الطلابية التى يتم عقدها من خلال الطلابية بالجامعة معربًا عن سعادته بالمستوى العلمى والثقافى والأخلاقى الذى يتمتع بها الطلاب.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عوامل تطوير عمل الاتحادات الطلابية وتقديم اقتراحات تتعلق بخطط الاستعداد للأنشطة وكذلك استعدادات استقبال العام الجامعى الجديد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاتحادات الطلابية تعد تدريبًا عمليًا للطلاب، داعيا الطلاب إلى ممارسة الأنشطة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم بجانب العملية التعليمية، كما تضمن اللقاء حقوق ووجبات الطالب الجامعي.

ودعا رئيس الجامعة أعضاء الاتحادات الطلابية إلى ضرورة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الدعم المخصص لهم فى تحقيق أهداف اتحاداتهم ورفعة شأن الجامعة.