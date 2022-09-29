شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: هدفنا رضا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، وذلك بمقر التنسيقية، لاستعراض جهود الوزارة منذ تولى الوزير للمسئولية وملامح رؤية الوزارة المستقبلية وخطتها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء وأهم الموضوعات والملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات .. حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أعرب وزير التنمية المحلية ، عن سعادته بزيارة مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولقاء عدد من النواب والأعضاء الذين يمثلون خيرة شباب مصر من مختلف الأحزاب والتيارات والاتجاهات السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصرى في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات .

كما أثنى اللواء هشام آمنة على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتواجدها الهام حالياً في الحياة السياسية المصرية كصانع للكوادر السياسية الشبابية ، مضيفاً : أنتم خيرة شباب مصر وأملها ومستقبلها .. فالتنسيقية تجربة جيدة تستحق الإحترام والتقدير من الجميع .. وأتابع تحركاتكم على أرض المحافظات وشرف لشباب مصر الإنتماء لهذه التجربة المشرفة .. والدولة تدعم الشباب وتضع كل آمالها فيهم للاستفادة من أفكارهم في حل المشاكل والتحديات التي تواجه مصر .. فالشباب هم أمل وقوة الدولة المصرية ومستقبلها القادم .

وأكد وزير التنمية المحلية على الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية لتمكين شباب مصر في كافة مناحى الحياة وتولى المناصب القيادية واشراكه في عملية اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين و نواب للمحافظين من الشباب و اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ ، مؤكداً أن الشباب المصرى يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية .

كما أعرب اللواء هشام آمنة عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية بتكليفة بهذا الشرف العظيم وتوليه مسئولية وزارة التنمية المحلية ، وتعهد الوزير ببذل قصاري جهده مع كافة أبناء الوزارة لخدمة المواطنين في جميع المحافظات ، وأضاف وزير التنمية المحلية : شغلى الشاغل بعد تولي المسئولية هو العمل على تحقيق ما يطلبه ويحلم به المواطنين ، وسنعمل من خلال خطط ورؤي تضعها الوزارة لتنفيذ تلك الأهداف بما يحقق الهدف الأهم وهو رضا المواطن عن الإدارة المحلية .

وخلال اللقاء رحب نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوزير التنمية المحلية خلال زيارته لمقر التنسيقية و أشادوا بالمجهود الكبير الذى بذله اللواء هشام آمنة خلال توليه مسئولية محافظ البحيرة والنجاحات التي حققتها المحافظة في كافة المجالات والقطاعات وتحقيق العديد من الإنجازات في الملفات التي تهم المواطنين على أرض الواقع .

وعلى مدى حوالى أكثر من ساعتين عرض وزير التنمية المحلية بعض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين كما تلقى مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من نواب مجلسى النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين في اللقاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية لأعضاء التنسيقية أن رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل المستمر معهم كان أول ما يشغله منذ توليه مسئولية الوزارة، وقال أن عمل وزارة التنمية المحلية مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين وهو ما يؤكده دائماً للقيادات والعاملين بالوزارة ، وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات من ناحية، وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة حالياً بدراسة آليات تفعيل عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين للبدء في تطبيقها بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات الأخرى ، موجهاً الشكر والتقدير للوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات، لافتاً إلى أنه يعكف والعاملين بالوزارة علي سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء الخاصة بملف المحليات، خاصة المرتبطة بالمشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتحقيق رؤية الحكومة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال ردوده على أسئلة واستفسارات النواب وأعضاء التنسيقية ، أكد وزير التنمية المحلية على اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتدريبهم وفقاً للإجراءات المعمول بها في مجال الإدارة المحلية عالمياً وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خاصة للراغبين في شغل الوظائف القيادية في المحليات لزيادة خبراتهم قبل تولى تلك المناصب ، مشيراً إلى أنه تم زيادة الدورات التدريبية وورش العمل بمركز سقارة حوالى 27 % خلال العام التدريبي الحالي حيث سيتم تنفيذ 155 دورة وورشة عمل استهدفت 7 آلاف متدرب بالمحافظات كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة القيادة السياسية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه عقب توليه المسئولية أصدر حركة محلية لدفع العمل على أرض المحافظات وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود السادة المحافظين في استكمال عملية التنمية وسرعة حل شكاوي ومشاكل المواطنين ، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل بصورة مستمرة تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنها ، وريس الجمهورية يوجه بصورة مستمرة لمكافحة الفساد بكل قوة كما سيتم دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بمهامه بالمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة لن تترك مسئول في الإدارة المحلية لا يؤدي عمله على أكمل وجه فى خدمة المواطنين أو يسيئ إلى المحليات .

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم الانتهاء من 290 مركز تكنولوجي بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن وهناك 23 مركز جاري الانتهاء منها بالإضافة إلى تسيير بعض السيارات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة بالمحافظات وبلغ عددها حوالى 37 سيارة وستصل إلى 50 سيارة بنهاية يونيو القادم .

وأكد اللواء هشام آمنة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى باستضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ نوفمبر القادم وهناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لجهود الوزارات في هذا الشأن ، كما أن وزارة التنمية المحلية تقوم بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات ، والتي تتضمن إقامة مشروعات البنية التحتية للمنظومة و إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة في جميع الشوارع وإنشاء مدافن صحية آمنة ومصانع تدوير المخلفات ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات في مجال النظافة والتجميل وتحسين البيئة على أرض المحافظات بتكلفة قدرها 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية عبر برنامج النظافة والتجميل ، كما يجرى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة ومن المخطط نهو تنفيذ عدد 216 مشروع تشمل ( مصانع تدوير – محطات وسيطة ثابتة ومتحركة – مدافن صحية محكومة – رفع تراكمات تاريخية ... إلخ ).

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جارى زراعة 6,5 مليون شجرة عبر وزارة التنمية المحلية خلال هذا العام على أرض المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير وزراعة 100 مليون شجرة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية ، وذلك في إطار جهود الدولة في ملف المناخ تزامناً مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 27 ).

وتطرق حديث وزير التنمية المحلية إلى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مؤكداً أنه المشروع الأهم والأعظم في تاريخ الدولة المصرية ، و ستصل استثماراته أكثر من تريليون جنيه لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية والتي ستصبح متاحة.

وأوضح الوزير أن " حياة كريمة " هي مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها ولا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الشعب المصرى حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة حتى الآن على أرض القرى المستهدفة حوالى 23 ألف مشروع ووصلت نسب التنفيذ أكثر من 70 % والمرحلة الأولى منها تخدم حوالى 28 مليون مواطن في 1477 قرية ، كما أن هناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركز بالإضافة إلى استهداف حوالي 30 من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية)، ومن المتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في يناير 2023 والتي يبلغ عدد القرى بها حوالى 1670 قرية لخدمة حوالى 20 مليون مواطن ، مشيراً إلى أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات حتى الآن ( 5340 قطعة أرض) ، كما تقوم بتنفيذ حوالي 470 مشروع من مشروعات الإدارة المحلية سيتم نهوها قبل نهاية ديسمبر 2022.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه جارى تنفيذ عدد 175 سوق وعدد 131 موقف للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث عدد 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه ، كما أنه مستهدف تنفيذ عدد 400 سوق وعدد 300 موقف للسيارات بالقرى وتأثيث عدد 350 مبنى بتكلفة قدرها 3 مليار جنيه .

وقال " آمنة " أن الوزارة تقوم بالتنسيق حالياً مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في إقامة أسواق للجملة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تستهدف عبر برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة تنفيذ 2500 مشروع رصف للطرق بأجمالى أطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة حوالى 25 مليار جنيه خلال عامين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مجزر حكومي بتكلفة 1.5 مليار جنيه بالمحافظات لتقديم خدمة جيدة والحفاظ على البيئة وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزر حكومى بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تستهدف تركيب حوالى 1,5 مليون كشاف ليد موفر للطاقة الكهربائية بتكلفة 2 مليار جنيه ، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة ترشيد الطاقة الكهربائية في المحافظات بالمبانى الحكومية والأماكن العامة ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف عبر صندوق التنمية المحلية تمويل تنفيذ 10 آلاف مشروع بتكلفة 75 مليون جنيه عبر توفير قروض ميسرة ، كما تستهدف الوزارة كذلك خلال العامين المقبلين عبر برنامج " مشروعك " توفير 300 ألف فرصة عمل بإجمالى مبلغ 15 مليار جنيه .

وأوضح " آمنة " أن الوزارة تسعى للاهتمام بحل مشكلة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات وتنفيذ 250 ألف وصلة صرف صحى منزلية لخدمة حوالى 3.5 مليون مواطن لترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما تحدث وزير التنمية المحلية عن جهود الوزارة لتنفيذ برنامج تدعيم خدمات الامن والاطفاء والمرور واحتياجات الوحدات المحلية وتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية حيث تستهدف الوزارة تحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وشراء عدد 110 أتوبيس كهرباء جديد ، كما عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة لتنفيذ برنامج المخططات العمرانية للقرى والمدن ومشروع توقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والتوابع والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء ( الكسارات ) عبر توريد وتركيب حوالى (38) كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما عرض الوزير أيضاً جهود تطوير منظومة المواقف والساحات وتطوير منظومة الأسواق ورفع نواتج تطهير المجارى المائية ( الترع – المصارف ) .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج حيث نجح البرنامج في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ورفع كفاءة الطرق المحلية وتغطية الترع وانشاء العديد من المنشأت والمرافق الخدمية بمحافظتي سوهاج وقنا .

كما عرض اللواء هشام آمنة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات للاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول وكذا الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد والتأكيد على تضافر كافة الجهود التي تبذلها المحافظات لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلبة بمختلف المراحل التعليمية .

كما تحدث وزير التنمية المحلية عن جهود منظومة المتغيرات المكانية في المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية والتعدي على أملاك وأراضى الدولة بالبناء ، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً ، لافتاً إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين فالدولة جادة في إزالة أي تعديات أو مخالفات .

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب: عمرو درويش، رشا كليب، إيمان الألفي، هيام الطباخ، أحمد رمزي، نادر مصطفى، محمد طارق، كما شارك من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ: عمرو عزت، هيام فاروق، أحمد فوزي.

ومن أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، إيمان طلعت ، مؤمن سيد ، أمين بدر، أحمد حسبو، محفوظ حامد، السيد رمزي، عادل منيب، محمد هندى.