إزالة 2 بئر مياه جوفية مخالفين بالواحات البحرية

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، حملة لإزالة التعديات على المياه الجوفية، تم خلالها تنفيذ إزالة لبئرين مخالفين بمنطقة الحيزة، وذلك فى إطار تشديد الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية والتصدى لأى اعتداءات على اراضى الدولة واهدار مياه الخزانات الجوفية.

ووضعت وزارة الرى نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التى تضمن استدامة المخزون الجوفى حيث تم تحديد المقننات المائية بناء على نتائج تقييم المخزون الجوفى وليس اعتمادًا على ما تقرره الجهات المستفيدة من المياه (وزارة الزراعة - الإسكان – الصناعة – السياحة).

يشار إلى أن معدل السحب اليومى المسموح به من الابار يتم تحديد بناءًا على نوعية المحاصيل والمساحات التى يمكن ريها على البئر وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه.