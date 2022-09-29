شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: 600 متطوع يشاركون فى أطول حملة لنظافة النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير الوطنى للشباب والتطوع بالهلال الأحمر، أن هناك 600 متطوع بينهم 100 متطوع فى حملة أطول حملة لتطهير نهر النيل، والتى انطلقت اليوم الخميس بمحافظة الجيزة، و500 بباقى المحافظات، حيث إن كل مركب يكون بها فرق متطوعة بالتعاون مع مؤسسة شباب بتحب مصر .

وأضافت آمال إمام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش الاحتفالية، أن الغرض من الحملة هو تحفيز الشباب بأهمية الوعى بالتغيرات المناخية والحفاظ على النيل، وأنه يتم بث مباشر لفعاليات الحملة على شاشات المحافظات الباقية، مؤكدة أن الشباب يمكن أن يكون حل وليس مشكلة.

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وأكد أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر المنظمة للحملة تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الإقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر، ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل

وبدأت حملة تنظيف نهر النيل بكلمة من المهندس هانى عازر الضيف الشرفى للحملة، بتأكيده أهمية الحملة ودعمها للنهر النيل باعتباره أصل الحياة، واهتمام الشباب بالبيئة لبقاء نهر النيل خال من التلوثات، والحفاظ على المحاصيل الزراعية ، مشددا على بقاء نهر النيل خال من الملوثات والمخلفات لضمان حياة صحية.

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‏جدير بالذكر أن الفاعلية انطلق بحضور الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، و البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية ، وسفارة النرويج، والسفير البريطانى وتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.