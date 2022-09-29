الداخلية تضبط 70 متهمًا بحوزتهم الحشيش في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران :

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المكثفة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 61 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 70 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (18.960 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت 14.760 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (5.290 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (2.40 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 250 جرام)، و (16.650) ألف قرص ترامادول، و395 قرص مؤثر.

ونجحت الحملات في تنفيذ 31 حكم قضائي متنوع.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.

جارِ استمرار الحملات الأمنية؛ لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك.