ضبط مواد مخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بمحافظتى مطروح والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (مطروح - البحيرة) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وكذا إعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعة كمياته وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي (قسم شرطة العلمين بمطروح – مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية : في مديرية أمن مطروح تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما (عدد 33 طربة لمخدر الحشيش وكمية من المفروم والعجينة لذات المخدر وزنت 28,300 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار-– مكبس يدوى لكبس مخدر الحشيش بمشتملاته- كمية من الزيوت الكيميائية تستخدم فى إعادة التدوير- كمية من الورق المقوى والأكياس وبكر التغليف - إسطوانة غاز- مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).

وفي مديرية أمن البحيرة تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.. وبحوزته (عدد 56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,600 كيلو جرام – عدد 1400 قرص مخدر لعقارى "تامول - ترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2,500,000 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.