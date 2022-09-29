مساء اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق: (عزبة النخل الشرقية بالكامل - شارع عين شمس ومتفرعاته - مدينة الصفا - العصارة - كفر الشرفا - مساكن عثمان - أرض الرزازين - الكيلو 7 - الأندلس - منطقة الأباصيري - الترعة السلطوحية - تقسيم عبدالعظيم عرابي)، اعتبارًا من يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الساعة 10 مساءً وحتى الساعة الرابعة فجرًا صباح يوم الجمعة ولمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال لحام بخط قطر 600 مم مع خط قطر 400 مم وخط قطر 300 مم بشارع مؤسسة الزكاة.

وأوضحت الشركة أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بتلك المناطق وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة واتس آب على رقم 01206665125.​