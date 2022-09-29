أسعار تذاكر رحلات العمرة 2022.. تصل إلى 7 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد موسم العمرة لهذا العام منافسة شديدة بين شركات الطيران على أسعار تذاكر السفر، خاصة بعد ارتفاعها بنسب بسيطة رغم التضخم وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الرحلات الجوية.

ويستعرض "الخليج 365" أسعار تذاكر العمرة على خطوط شركتي مصر للطيران والخطوط السعودية.

أسعار تذاكر رحلات مصر للطيران للعمرة

أعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر سفر موسم العمرة للعام الجاري، حيث تنطلق رحلاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وتشمل الأسعار الضرائب والرسوم المقررة، كما أنها قابلة للتغيير وفقا لسعر الصرف ومتغيرات السوق.

ووجهت الشركة منشورا لوكلاء وشركات السياحة، شمل أن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة ستتراوح من 6400 لـ 6600 جنيه لخط سير (القاهرة - جدة - القاهرة).

وأضاف المنشور أن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة لخط (القاهرة - المدينة المنورة/جدة - القاهرة) تتراوح من 6650 لـ 6950 جنيها.

أسعار تذاكر الخطوط الجوية السعودية لرحلات العمرة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أسعار تذاكر موسم العمرة، موضحة في منشورها لوكلاء وشركات السياحة، أن أسعارها تشمل السفر من (مطار القاهرة - برج العرب)، خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى 15 يناير المقبل.

وتبلغ أسعار السفر لخط (القاهرة - جدة - القاهرة) 3835 جنيها بالإضافة إلى ضرائب بقيمة 1578 جنيها ليصل إجمالي السعر إلى 5413 جنيها، وسعر تذاكر الطيران لخط (القاهرة- جدة / المدينة المنورة- القاهرة) 4435 جنيها بالإضافة إلى ضرائب بقيمة 1496 جنيها ليصل إجمالي السعر إلى 5931 جنيها.

كما حددت الشركة أسعار تذاكر الطيران لخط (القاهرة - المدينة المنورة/ جدة - القاهرة) بسعر 4935 جنيها بالإضافة إلى ضرائب بقيمة 2067 جنيها ليصل إجمالي السعر إلى 7002 جنيه.

وأكدت الشركة أنه سيتم حساب الأمتعة وفقا للطلب، ويصل سعر القطعة لـ 6 دولارات بما يعادل 117 جنيها لكل خط سير، والأسعار والضرائب قابلة للتغيير وفقا لتغير سعر الصرف.​