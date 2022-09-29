وزير الري يتابع استعدادات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (16 - 19) أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، وأعضاء السكرتارية الدائمة للأسبوع، وأحمد عبدالعزيز، مهندس بالمكتب الفني للوزير.

وقال وزير الري إن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

حيث سيتم عقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية" والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصا في القارة الأفريقية تمهيدا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2023.

كما سيتم عقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه" والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم في المياه"، كما سيتم عقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن (هولندا - طاجكستان - المانيا - بريطانيا - منظمة الفاو - معهد إستكهولم الدولي للمياه).

وسيتم أيضا عقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني الذي تم عقده في يناير 2022، ومن المقرر أيضا عقد "المنتدى الثاني للإستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي" والذي يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة أفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الأفريقية، كما سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط" والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدكتور سويلم أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يشتمل أيضا على: "مؤتمر علمى للأسبوع والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، حيث تم تلقي 131 بحثا من الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة في محاور: (الأمن المائي والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ)، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث تضم متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وفي إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الدور العلمي والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعها في خدمة أعمال الوزارة، سيتم عقد 3 جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه، يحاضر فيها لفيف من وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية.

وفي ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على تعزيز التواصل بين الشباب الأفارقة، سيتم عقد "المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه" تحت شعار (الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ)، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وأوضح الدكتور سويلم أنه سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع وهم: مسابقة أفضل الممارسات الزراعية "حافظ عليها تلاقيها" والتي يشارك فيها 375 متسابقا حيث تم اختيار أفضل 10 تجارب منها، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي تقدم لها 23 من طلبة الماجستير والدكتوراه من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM والتي تقدم لها ما يزيد عن 250 طالبا بـ 72 مشروعا بحثيا في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" والتي تقدم لها 23 مشروعا من جامعات (عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا).

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

وفي ضوء تبادل الخبرات في مجال مشروعات التكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في الأسبوع لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الري والمركز القومي لبحوث المياه.