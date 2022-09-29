السيسي: الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص تعكس تقدير جهود مصر تجاه ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص تعكس تقدير جهود مصر في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم.

وأهدت اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي الرئيس السيسي جائزتها الدولية، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه الرئيس السيسي من دعم لهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أكد الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.​