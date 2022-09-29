بيان صادم من الأرصاد بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 34 درجة وجنوب البلاد 42 درجة نهارا.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، عبر صفحتها على الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذه الأجواء ستسمر لنهاية الأسبوع المقبل مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يصل إلى درجتين.

وتابعت الأرصاد الجوية: "عادة ما يعتبر بداية فصل الخريف امتداد لفصل الصيف مناخيا حيث تستمر الكتل الهوائية بالتأثير في هذه الفترة وحتى الآن لم يرحل منخفض الهند الموسمي تمامًا عن البلاد لذلك تبقى الأجواء صيفية في هذه الفترة".​