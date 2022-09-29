شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مادة مهارات البحث "نجاح ورسوب" ولا تضاف للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعداد المشروعات البحثية على مستوى المديريات، وليست على مستوى الجمهورية، موضحا أنه فى حالة عدم اجتياز الطالب للمشروعات البحثية، سيعيد المشروع.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفى، أن مادة مهارات البحث هى مادة نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع، وتم استحداثها بقرار وزارى تم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وهو عبارة عن مشروع بحثى واحد فى كل ترم، ويسلم قبل الامتحان بـ 20 يوما، مناشدا أولياء الأمور عدم مقارنة أبنائهم بزملائهم، موضحا أن مادة المهارات البحثية لها محددات خاصة وليست كتاب.

وتابع الوزير: تم استحداث المشروعات البحثية، وهى مادة لا تضاف للمجموع يقوم بإعدادها الطلاب فى شكل مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب، وتكون هذه المشروعات البحثية مرتبطة بالتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية والمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات القومية للدولة المصرية، وسيتم تنفيذها من خلال مسابقات بين المدارس ويديرها رائد الفصل.

وأوضح الوزير أن أعمال السنة تطبق على صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى عدا الشهادة الإعدادية.