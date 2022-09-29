شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات درجات أعمال السنة لصفوف النقل بأكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ترغب فى تعليم الطلاب بشكل أفضل من خلال معلمين مؤهلين فى المدارس، موضحا خلال مؤتمر صحفى، أنه تم الانتهاء من القرار الوزارى الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي وما كان يتم فى الصف الرابع سيتم فى الصف الخامس الابتدائى، وسيتم تطبيق أعمال السنة فى صفوف النقل بالثانوى العام.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تذييل شهادة الطالب بأوصاف محددة، بحيث يتم إشراك الأهل فى عملية التقييم ويتم كتابتها بصورة وصفية فى أسفل الشهادة وليست درجة، مثلا نقول لولى الأمر:" ابنك بيسمع الكلام أو مجتهد ونقطة تميزة كذا وكذا"، ومن ثم الشهادة تكون الشهادة معبرة عن مستوى الطالب وأيضا ميول واتجاهات الطالب وسيتم تدريب المعلمين عليها.
وتابع الوزير: تم استحداث المشروعات البحثية وهى مادة لا تضاف للمجموع، يقوم بإعدادها الطلاب فى شكل مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب، تكون هذه المشروعات البحثية مرتبطة بالتحديات الحالية مثلا التغيرات المناخية والمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات القومية للدولة المصرية، وسيتم تنفيذها من خلال مسابقات بين المدارس ويديرها رائد الفصل.
وأوضح الوزير أن أعمال تطبق على صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى عدا الشهادة الإعدادية.