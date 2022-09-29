شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات درجات أعمال السنة لصفوف النقل بأكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ترغب فى تعليم الطلاب بشكل أفضل من خلال معلمين مؤهلين فى المدارس، موضحا خلال مؤتمر صحفى، أنه تم الانتهاء من القرار الوزارى الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي وما كان يتم فى الصف الرابع سيتم فى الصف الخامس الابتدائى، وسيتم تطبيق أعمال السنة فى صفوف النقل بالثانوى العام.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن أعمال السنة هدفها تجهيز الطالب للمذاكرة أولاً بأول دون أن يفاجأ بامتحان الترم الأول أو الثانى، موضحاً أنه سيتم تطبيق أعمال السنة بشكل يحقق العدالة من أجل تصحيح المسار، وسيتم تطبيق اختبارين بواقع 20 درجة، 5 للسلوك و5 للمواظبة و10 درجات لاختبار قصير، والاختبار سيتم إعداده من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون على مستوى المدرسة، ومعلم الفصل لن يضع الامتحان، كما سيتم عقد اختبارين فى الترم الواحد ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى فى الامتحانين، أول امتحان فى أكتوبر، وامتحان ثان فى شهر نوفمبر بجانب امتحان الفصل الدراسي الأول" اختبار الترم".

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تذييل شهادة الطالب بأوصاف محددة، بحيث يتم إشراك الأهل فى عملية التقييم ويتم كتابتها بصورة وصفية فى أسفل الشهادة وليست درجة، مثلا نقول لولى الأمر:" ابنك بيسمع الكلام أو مجتهد ونقطة تميزة كذا وكذا"، ومن ثم الشهادة تكون الشهادة معبرة عن مستوى الطالب وأيضا ميول واتجاهات الطالب وسيتم تدريب المعلمين عليها.

وتابع الوزير: تم استحداث المشروعات البحثية وهى مادة لا تضاف للمجموع، يقوم بإعدادها الطلاب فى شكل مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب، تكون هذه المشروعات البحثية مرتبطة بالتحديات الحالية مثلا التغيرات المناخية والمشروعات القومية وغيرها من الإنجازات القومية للدولة المصرية، وسيتم تنفيذها من خلال مسابقات بين المدارس ويديرها رائد الفصل.

وأوضح الوزير أن أعمال تطبق على صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى عدا الشهادة الإعدادية.