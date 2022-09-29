شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الكويت يشاركن بقوة بانتخابات مجلس الأمة.. ووزير العدل: نتوقع حضور مكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقبال نسائى كبير، كان ذلك الشاهد الرئيسى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى التى تجرى اليوم الخميس، حيث شهدت اللجان إقبالا من العنصر النسائى ممن حرصن على المشاركة والإدلاء بإصواتهن.

ورصد ”الخليج 365”، الإقبال بلجنة مدرسة ثانوية الجزائر للبنات بمنطقة الشامية، بالدائرة الانتخابية الثانية، وهى إحدى اللجان المخصصة لتصويت السيدات، حيث كان الإقبال كبير، وقال المستشار نايف المطيرات، رئيس اللجنة أنه حتى الساعة 12 ظهرا صوتت 200 ناخبة من اصل 1070 مقيدة باللجنة، موضحا ان عملية التصويت تسير بسلاسة شديدة، وقال ان الناخب هو سيد الموقف.

من جهة اخرى قال المستشار جمال الجلاوي، وزير العدل الكويتي، إن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والإجراءات المتخذة أتت بنتائجها، مؤكدا "نحن نعالج أي قصور ونتوقع كثافة كبيرة جدا وهو ما شاهدناه خلال في الدائرتين الرابعة والخامسة".

وتفقد الجلاوى عملية الاقتراع بعدد من اللجان، وقال أن الإجراءات الحكومية الأخيرة حسنت بيئة الانتخابات، وهو أمر لاقى قبول كبير من الناخبين، لافتا إلى أن وزارة العدل اليوم تشارك بقوة من خلال القضاة وموظفيها، موضحا أن نسب الحضور في الساعات الأولى لم نشهدها من قبل، متوقعاً أن تسجل الانتخابات الحالية حضوراً قياسياً حتى نهاية يوم الاقتراع.

وبدأت صباح اليوم عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2022) في فصله التشريعي ال 17 ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتستمر حتى الثامنة مساءا.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100185 ناخبا وناخبة فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخبا وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138364 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على 208971 صوتا انتخابيا وفي الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 82 مرشحا على 257913 ناخبا وناخبة كما يحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع) وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في (أمة 2022) بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.