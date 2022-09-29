شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أطول حملة لنظافة نهر النيل استعدادا لقمة المناخ cop 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحى رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر المنظمة للحملة تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر.ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل

وبدأت حملة تنظيف نهر النيل بكلمة من المهندس هانى عازر الضيف الشرفى للحملة بتأكيده على أهمية الحملة ودعمها للنهر النيل باعتباره اصل الحياة، واهتمام الشباب بالبيئة لبقاء نهر النيل خال من التلوثات، والحفاظ على المحاصيل الزراعية ، مشددا على بقاء نهر النيل خال من الملوثات والمخلفات لضمان حياة صحية .

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‏جدير بالذكر أن الفاعلية انطلق بحضور الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، و البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية ، وسفارة النرويج، والسفير البريطانى وتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.