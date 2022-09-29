شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يسلم المبعوثين من 23 دولة أفريقية وآسيوية شهادات إتمام البرامج التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبعوثين من قارتي إفريقيا وآسيا، والبالغ عددهم 23 متدرب يمثلون 12 دولة، والذين أتموا البرامج التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية في مجالي انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.

وخلال حفل الختام الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، اكد القصير ان مصر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بكل ما تملك لتقديم كافة سبل التعاون، وخاصة في المجال الزراعي، وعلى رأسها مجالات التدريب لنقل الخبرات الفنية الى الاشقاء من دول القارة السمراء، ومن ثم نقل تلك التجارب الى بلدانهم لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

وأشار وزير الزراعة الى أهمية ان يكون المتدربين، قد اطلعوا على مدى التطور الذي شهدته مصر في مجال الثروة السمكية وتنميتها، سواء من الجانب النظري او الزيارات التي تمت الى المزارع، معربا عن أمله في نقل تلك التجارب الى دولهم، لتحقيق التنمية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

وأوضح القصير، أن الدولة المصرية قامت مؤخرا بالعديد من المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي، حتى اصبحت مصر تحتل المستوى الاول على مستوى الشرق الاوسط في الاستزارع السمكي، والسادس على مستوى العالم، والثالث عالميا في انتاج السمك البلطي.

واضاف انه فيما يتعلق بقطاع الدواجن، فتبلغ استثماراته في مصر اكثر من 100 مليار جنيه، ويعمل به اكتر من 3.5مليون عامل، لافتا إلى أن مصر تحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، والذي يمثل ثروة قومية، وان معظم العاملين به من القطاع الخاص.

وقال إن الدولة المصرية مهتمة بهذين القطاعين وتقدم لهما كل الدعم وكافة التسهيلات، معربا عن أمله في ان يكون المتدربين قد استفادوا من تلك التجارب، ونقلها الى بلدانهم، خاصة في ظل التحديات الحالية والتي تواجه الأمن الغذائي بالمنطقة، وخاصة في ظل الأزمات الأخيرة بدءاً من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية، والتي اثرت جميعها على الأمن الغذائي.

وأضاف أن تلك التحديات تطلب من جميع الدول والتي لديها موارد طبيعية غير مستغلة، ان يتم استغلالها بالوجه الامثل، وتفعيل كافة سبل التعاون بين الدول، وتحقيق التكامل، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة، لتحقيق الأمن الغذائي.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى كافة العاملين بالعلاقات الزراعية الخارجية، والمركز المصري الدولي للزراعة، لجهودهم المبذولة في الاعداد للبرامج التدريبية، واستقبال المبعوثين وتحقيق كافة سبل الدعم لهم.

ومن جهته، قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن برنامجي إنتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية، قد شارك فيهما 23 متدرب يمثلون 12 دولة من قارتي افريقيا واسيا، وهي: باكستان، السنغال، نيبال، بنين، السودان، النيجر، بوركينا فاسو، ليبيريا، بورندي، مدغشقر، توجو، موريتنيا، حيث استمرت تلك البرامج لمدة 60 يوما، واشتمل كل برنامج على جانب نظري وعملي، فضلا عن الجانب السياحي، للتعرف على المعالم السياحية المصرية.

واضاف ان تم تنظيم زيارات هامة للمبعوثين، الى معامل المعاهد البحثية المختلفة، فضلا عن المزارع والمشروعات الانتاحية المختلفة، لاطلاعهم على التجارب المصرية المتميزة المختلفة في هذين المجالين، لنقلها الى بلدانهم.

ومن جهتهم توجه المبعوثون، بالشكر الى الدولة المصرية وخاصة وزارة الزراعة على حفاوة الاستقبال، والدعم غير المسبوق، والنهضة والتنمية اللي شهدها قطاع الزراعة والتي تحققت في مصر مؤخرا، كما اشادوا بالبرامج التدريبية من حيث تغطيتها لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.