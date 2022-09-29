الداخلية توزع حقائب مدرسية للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجا

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن حيث تم إستمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن (القاهرة "مدينة الخيالة بالبساتين"- الشرقية - الفيوم – الإسماعيلية – مطروح – سوهاج - أسوان)، وذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.