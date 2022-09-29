شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، قبل قليل، المؤتمر الصحفى للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لكشف تفاصيل إجراءات العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل، كما أنه من المقرر أن يعلن الوزير تفاصيل عودة التحسين فى امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل استقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد وتطبيق اليوم الرياضى وانتهاء أعمال الصيانة، وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى تحقيق الانضباط فى العام الدراسى، قائلة: سيتم استعراض كل الإجراءات الخاصة بالعام الدراسى الجديد.

وكشفت المصادر أنه سيتم الإعلان عن كيفية أداء طلاب الثانوى العام الامتحانات فى الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا وورقيا، إضافة إلى كشف تفاصيل نظام التحسين فى الثانوية العامة، متابعة: سوف يطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام، ولكن بعد موافقة مجلس النواب على القانون، مؤكدة أنه سيتم إعلان تفاصيل تطبيق التحسين فى الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفى.