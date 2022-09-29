شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل: الرئيس السيسى يبنى نهضة مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة من اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل أعربوا فيها عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي واصفينه بأنه باني نهضة مصر الحديثة، والداعم لقضايا أمته العربية والإسلامية، والراعي لشئون الأقليات المسلمة ومساجدها ومراكزها وجمعياتها الدينية الوسطية وخطابها الوسطي المستنير.

كما أكدوا، بحسب بيان للوزارة اليوم، نجاح المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الذي عقد في القاهرة 24 و 25 سبتمبر 2022م بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر"، الذي خرج السادة العلماء من خلاله بوثيقة هامة هي وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، والتي ستساهم لا محالة في تحريك عجلة الاجتهاد والتجديد والتنوير في عالمنا الاسلامي.

وأكد اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، أن وزارة الأوقاف المصرية من أنشط الوزارات في عالمنا الإسلامي اليوم في عهد الدكتور محمد مختار جمعة، فالمجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الأوقاف في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مع التصدي بحزم وعزم للتيارات المنحرفة التي تعمل على زعزعة استقرار الأوطان، ونشر أفكار التطرف والإرهاب، أعادت لمصر مجددًا أمنها الروحي وإشعاعها الديني والحضاري، ولا ينكر هذه المجهودات إلا متكبر ومعاند.

وعقدت وزارة الأوقاف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان:"الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، يومى السبت والأحد الماضيين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.