شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أسقفية الخدمات العامة سبب بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أسقفية الخدمات العامة أول أسقف لها كان الأنبا صموئيل عام 1962 ليمر على إنشائها هذا العام 60 عاما وتعاقب عليها العديد من الأساقفة حتى وصلنا إلى الأنبا يوليوس الآن.

وتابع خلال عظته بالقداس الإلهى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية باحتفالية أسقفية الخدمات العامة أن الأسقفية هى التى تسببت فى بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث تواصل الأنبا صموئيل مع الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل ليتوسط له لدى الرئيس جمال عبدالناصر ليتم بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأن.

وذكر قداسة البابا أن الأسقفية تشارك الدولة فى العديد من المبادرات ويأتى أبرزهم مبادرة حياة كريمة والعديد من المبادرات التنموية والاجتماعية.