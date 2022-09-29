شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية تبرز عمق العلاقات مع مصر بالذكرى الثانية لحكم أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، فى عدد خاص بمناسبة الذكرى الثانية على تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم بالبلاد، العلاقات (المصرية- الكويتية) والتعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وعمق تلك العلاقات التاريخية والوطيدة وسبل التعاون المثمر بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

كما نوهت الصحيفة إلى استقبال أمير الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسى فى 22 من فبراير الماضي والحوار الأخوي خلال اللقاء، وتأكيد أمير الكويت للرئيس السيسي خلال الحوار الودى الذى دار بينهما أننا نعتز بأرائكم وملاحظاتكم، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي وحرصه الدائم على مصلحة البلدين الشقيقين مصر والكويت.

وتابعت الصحيفة أن اللقاء، الذي وصفته بالأخوي بين الرئيس السيسي وأمير الكويت تم خلالة استعراض أوجه التعاون المختلفة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون إيذاء تلك الموضوعات.