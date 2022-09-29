شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الشبكة أصبحت قوية بشكل يمكنها من التحول لمحور عالمى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أصبحت بالقوة التى تمكنها من أن تصبح محورا عالميا للطاقة، من خلال نجاحها فى عمل توسعات وأعمال تطوير بالشبكة القومية غير مسبوقة، وتعادل أضعاف ما تم خلال الـ60 عاما الماضية.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قوة الشبكة الكهربائية المصرية جاءت من خلال تنفيذ عدة محاور أهمها تقوية الشبكة التى أصبحت قادرة على تلبية احتياجات المواطنين علاوة على قدرتها على إنشاء خطوط ربط كهربائي بقدرات تصل إلى 15 الف ميجا وات، موضحاً أنه تم إنجاز خطوات هامة بالنسبة لمشروعات للربط الكهربائي بين مصر والسعودية وقبرص واليونان، علاوة على تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات والذى سيكون ممر لنقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بأفريقيا إلى أوروبا فى المستقبل.

وأضاف شاكر أنه تم توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر وقبرص واليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا، لافتا إلى أن هناك مكاسب اقتصادية واجتماعية من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.