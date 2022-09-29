شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يجدد الثقة لـ"بكير" متحدثا رسميا ومديرا للإعلام والعلاقات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قرارا بتجديد الثقة وتكليف أحمد عبدالهادي بكير متحدثا رسميا ومديرا عاما للإعلام والعلاقات العامة بالشركة، وتم تعيين بكير عام 2020 حيث أصدر الفضالي قرارا بتعينه مدير عام العلاقات العامة بالإضافة إلى مهام عمله كمتحدث رسمي للشركة .

وفى السياق، كانت عدلت وزارة النقل المسميات الوظيفية والصلاحيات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول و الثاني، حيث أصبح المهندس على الفضالى ، العضو المنتدب للشركة ، والمهندس خالد صبره ، رئيسآ لمجلس إدارة الشركة.

وبذلك من صلاحيات المهندس خالد صبره ، حضور كل الاجتماعات الخاصة بشركة مترو الأنفاق ، ويتولى "الفضالي" ، إدارة وتشغيل وصيانة الشركة المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، «المرج الجديدة - حلوان»، و«شبرا الخيمة - المنيب».

وأكد أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق ، أن سبب ذلك تمهيدا لطرح شركة المترو فى البورصة فى اطار توجيهات القيادة السياسية.