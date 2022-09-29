شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحيرة: محطة صرف الضهرية بمركز ايتاى البارود تحصل على شهادة TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن حصول محطة صرف صحي الضهريه على شهادة TSM” العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي، وأوضح أن الطاقه التصميمية للمحطه 6000 م3/يوم وتخدم حوالى 18500نسمة، تخدم قرية الضهرية وقرية كنيسة الضهرية وقرية العتقا وقرية إشليمة وقرية الخوالد.

وجاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي تم حصولها على شهادات ال TSM وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في المعالجة الامنه للصرف الصحى.

وأكد نشأت أن الشركه قامت بتركيب نظام اطفاء ذاتي للوحات الكهرباء فاير سيرش وكذلك نظام كاميرات المراقبة وتم استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، وتم عمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع اجزاء المحطة للعمل مع منظومة برنامج الماستر، كما تم استكمال جميع اجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المعالجة، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم عمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجأة، وتركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات، كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة.

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود 5 اشتراطات لابد من توافرها بمحطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، حتى تحصل على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم شهاد الـ"TSM"، مؤكدًا أن معايير التشغيل والصيانة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ومراقبة وضبط الجودة هى أهم وأبرز المعايير والاشتراطات لحصول المحطات والشبكات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الجودة العالمية.

هذا وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، وقدم الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة، مُعبرًا عن سعادته بالإدارة المتميزة لفريق العمل بالمحطة.