الكنيسة تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى الاحتفال.

ومن المقرر يقام القداس الإلهى بهذا المناسبة ويليه تكريم أسماء عددٍ من الشخصيات التى تركت أثرًا كبيرًا خلال فترة خدمتها فى أسقفية الخدمات، ويبدأ الحفل الساعة 9.30 صباحًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية فى الكنيسة الأرثوذكسية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.