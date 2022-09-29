شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد استعدادات بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية واستعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

واستهل مجلس جامعة القاهرة اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز خلال العام الدارسى الماضى على كل المستويات التعليمية والبحثية والاهتمام بالأنشطة الجامعية، وختامها بأداء الامتحانات وإعلان نتائج الطلاب في جميع الكليات.

واستعرض مجلس الجامعة، خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أشاد فيه بجهود الجامعة في التعاون الإيجابي والبناء المبذول في دعم مبادرة أشبال مصر الرقمية والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث أشاد الوزير بإنجاز مهمة أداء الاختبارات بجودة عالية وفي وقت قصير بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العيني وإجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين.

وشدد الدكتور محمد الخشت على ضرورة الانتهاء من اللمسات الأخيرة للاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد على الوجه الأكمل، وإعلان الجداول، وبدء المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والاندماج في منصة Thinqi بعد النجاح الذي حققته الجامعة في منصة بلاك بورد وجورميه، مشددا على كافة الكليات في استخدام وتوظيف أجهزة التابلت في عمليات التحول الرقمي والتعليم والبحث العلمي والإدارة والتفاعل مع بنك المعرفة، وإضافة سؤال حل المشكلات وتدريب الطلاب عليه خاصة مع الكليات النظرية وذلك إلى جانب البابل شيت.

كما شدد الدكتور الخشت على ضرورة تكثيف الجهود لمراجعة كافة البنود والجوانب المتعلقة بالدراسة بشكل فوري والمتابعة المستمرة لها، والتواصل المباشر والفوري بين الإدارات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستنظم حفل تخرج أوائل الكليات بقاعة الاحتفالات الكبرى، وتنظيم حفلات التخرج لدفعات الكليات تحت الإدارة الكاملة للكلية ووفقًا للتقاليد الجامعية العريقة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تعديل عدد من اللوائح الدراسية بمختلف الكليات بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، كما وافق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وكلياتها وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة

كما وافق المجلس أيضًا على تعديل اللائحة الأساسية والمالية لصندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إطار تحسين وضبط جودة الخدمة الطبية.