انخفاض الحرارة في هذا الموعد.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 29 سبتمبر 2022 إلى الثلاثاء 04 أكتوبر 2022.

يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشرقية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

- اعتبارا من الاثنين 03 أكتوبر انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من (2-3) درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.