كشف ملابسات فيديو تضرر شخص من أجهزة الأمن بقسم المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، يتضرر خلاله أحد الأشخاص من الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص، يتضرر من الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضي، ورد بلاغا من المواطنين بنشوب مشاجرة بمنطقة عزبة العقاد بدائرة قسم شرطة المطرية باستخدام الأسلحة البيضاء .. وبالانتقال لمحل البلاغ، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، طرف أول (ثلاثة أشقاء "أبناء الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وصندوق به عدد من زجاجات المولوتوف)، وطرف ثاني (شخصان "شقيقا زوجة أحد الأشخاص من الطرف الأول" ، وبحوزتهما أسلحة بيضاء)، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم؛ وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم، وسابقة تحرير محاضر في هذا الشأن.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.