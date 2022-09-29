جريمة "أطفال الخصوص".. نص تحقيقات قضية مقتل "الطفل يوسف" على يد طالب بالإعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على صورة من نص التحقيق في القضية رقم 9959 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمتهم فيها "مينا منير" ـ طالب في الصف الثالث الإعداديـ بقتل جاره الطفل "يوسف" الذي يصغره بأعوام حال خروجه من المسجد رفقه شقيقيه "محمد وهاشم" في منطقة الخصوص بالقليوبية.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص التحقيقات بالقضية:

س/ ما أسمك؟

ج/ أسمي مينا منير ـ 14 سنة ـ طالب في الصف الثالث الإعدادي.

س/ أنت متهم بقتل المجني عليه يوسف أحمد هاشم عمداً مع سبق الإصرار والترصد حيث بيت النية على إزهاق روحه وأعددت لذلك الغرض أداة، وباغته وسددت طعنتك له في موضع قاتل من جسده فأوديت بحياته على سبيل بالأوراق؟ (أفهمناه)

ج/ كان قصدي أوجعه وأوقع من إيده الطوبة.

س/ ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ـ محل الجريمة؟

ج/ كنت واقف قدام بيتنا في الشارع بتاعنا.

س/ من كان برفقتك آنذاك؟ (أفهمناه)

ج/ كنت واقف لوحدي.

س/ علاقتك بالمجني عليه المتوفى يوسف أحمد هاشم؟ (أفهمناه)

ج/ جاري في المنطقة.

س/ هل يوجد ثمة خلافات بينك وبين سالف الذكر؟ (أفهمناه)

ج/ آه في خلافات بينا.

س/ منذ متى تحديدًا نشأت تلك الخلافات؟ (أفهمناه)

ج/ من حوالي شهر كده.

س/ ما هي طبيعة تلك الخلافات؟ (أفهمناه)

ج/ عشان هو بيقل أدبه عليا وبيشتمني.

س/ما ظروف تقابلك مع المجني عليه حال حدوث الواقعة؟ (أفهمناه)

ج/ لقيتهم جايين عليا في الشارع عادي.

س/ ما هي الحالة التي كنت عليها آنذاك؟ (أفهمناه)

ج/ طبيعي جدًا كنت بجهز نفسي علشان ألعب بلايستيشن.

س/هل سالفي الذكر كان يوجد معهم ثمة أسلحة أو أدوات آنذاك؟ (أفهمناه)

ج/ آه كان معاهم.

س/ من أين حصلوا عليها وما هي طبيعتها (أفهمناه)

ج/ يوسف كان معاه طوبة ومحمد أخوه كان معاه إزازة والاتنين جابوها من الأرض.

س/ ما هو مضمون الحوار الذي دار بينكم آنذاك؟ (أفهمناه)

ج/ كان كله شتايم.

س/ متى تحديداً تولدت لديك فكرة الاعتداء على المجني عليه؟ (أفهمناه)

ج/ أول ما اتخانقنا مع بعض.

س/ ما الذي قمت بتحضيره حال تنفيذك لتلك الفكرة؟ (أفهمناه)

ج/ جبت إزازة من الأرض رفيعة ومسنونة كويس من فوق.

س/ كم عدد الضربات التي كلتها لسالف الذكر إذا؟ (أفهمناه)

ج/ هي ضربة واحدة.

س/أين استقرت تلك الضربة؟ (أفهمناه)

ج/هي جات في بطنه من فوق شوية.

س/لماذا قصدت ذلك الموضع من جسده لتسديد طعنتك له؟

ج/ عشان أوجعه والطوبة تقع منه.

س/ إلى أين توجهت عقب اقترافك لذلك الفعل الآثم؟ (أفهمناه)

ج/ لما شوفت يوسف وقع جريت بسرعة على بيتنا.

س/ ما هو قصدك من الهروب آنذاك؟ (أفهمناه)

ج/ عشان كنت خايف يضربوني.

س/ ما هي كيفية ضبطك تحديداً؟ (أفهمناه)

ج/ الشرطة جات وخدوني من البيت. وبعدها جيت هنا.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الإبتدائية بالقليوبية، حبس الطفل المتهم بقتل الطفل "يوسف" على ذمة التحقيقات لحين مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.