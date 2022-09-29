شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. انطلاق أكبر حملة نظافة لنهر النيل استعدادا لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل، فعاليات اكبر حملة نظافة لنهر النيل، تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر، ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل.

تبدأ حملة تنظيف نهر النيل بكلمات افتتاحية لتدشين الفاعلية لجهات الراعية للحملة منهم الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، و البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية ، وسفارة النرويج، وسيتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.