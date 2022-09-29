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آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان الأهلية قبول طلبات التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة حتى اليوم الخميس، وذلك للبرامج التالية وهى:

 

برنامج العمارة والتصميم البيئى بحد أدنى 68% علمى

 

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية بحد أدنى 55% علمى وأدبى

 

وأوضحت جامعة حلوان أنه على جميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات للقبول المباشر الدخول على الرابط التالى: http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ للحصول على كود دفع المصروفات، واستكمال بيانات طلب الالتحاق، والحضور بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة اليوم التالى لتسليم ملف التقديم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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