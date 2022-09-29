شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتحسن حالة الجو؟ الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد فى هذه الأيام، ورغم بداية فصل الخريف، أجواء شديدة الحرارة أثرت على كل أنحاء الجمهورية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر هذا الارتفاع لنهاية الأسبوع ومع بدايات الأسبوع المقبل.

ويتساءل كثيرون عن موعد تحسن حالة الجو وانخفاض الدرجات، وهو ما كشفت عنه الدكتورة منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا بالدرجات من يوم الاثنين المقبل بمعدل درجتين لـ3 درجات.

ويشهد اليوم الخميس ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوسائل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس.. القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.