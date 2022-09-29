شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إصدار ترخيص محطة شحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الشروط ﻹصدار تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية فى إطار القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية التى أقرها الجهاز وهى كالآتى:

1- يمنح الجهاز الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء ( 250 ) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص.

2- يلتزم المرخص له بإنشاء ( 50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن ) خلال العام الواحد على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات / نقاط شحن من المستوى ( 3 ) وذلك بحد أدنى ويتم اخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لاصدار شهادة سريان الترخيص السنوية.

3- يقوم الجهاز بتجديد الترخيص كل 5 سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية صفحة 3 من 9 a يصدر تصريح للشركة للبدء في إنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية ويتم ذلك وفقا لنموذج الطلب المعد من الجهاز ولمدة عام واحد فقط.