"الكهرباء": الانتهاء من تركيب 130 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الحكومية والأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، إن هناك اتفاق مع وزارتي الأوقاف والتنمية المحلية خاص بإحلال واستبدال العدادات القديمة والإلكترونية بعدادات مسبقة الدفع بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء داخل تلك الأماكن التي يتعرض البعض منها لعمليات إهدار وإسراف كبير في الطاقة الكهربائية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تكثف من مجهوداتها للانتهاء من تغيير واستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، حيث من المستهدف تغيير ما يقرب من ١٥٠ ألف منشأة مختلفة تشمل مساجد وكنائس.

وأوضح، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 130 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد التابعة لوزارة الأوقاف وكذلك الأهلية التابعة لإدارة المحليات وجارى الانتهاء من المتبقي الذي يبلغ عددهم 6 آلاف مسجدًا تم ضم ما يقرب من ألف و٢٠٠ جديد منهم.

وأكد، أنه تم الانتهاء من تركيب ألف عداد مسبوق الدفع للكنائس من إجمالي ما يقرب من 4 آلاف كنيسة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء مصادقات شهرية بين شركات التوزيع و المحليات والأوقاف للموافقة على قيمة الرصيد الذي تم شحنه بالعداد أو من خلال إتاحة عمليات الشحن للمواطنين الراغبين في ذلك.

ونفى المصدر، قيام الكهرباء بفصل التيار عمدًا عن أي من دور العبادة التابعة للأوقاف والمحليات موضحا أنها لا تتعرض لفصل التيار في حالة نفاذ الرصيد، لافتًا إلى أنه يتم شحنه تلقائي من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالي يتولى مالكها شحن رصيد العداد.

وأضاف ، أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع هو مساعدة هذا القطاع على ترشيد الاستهلاك علاوة على المحاسبة الدقيقة وتحصيل القيمة الفعلية الاستهلاك، لافتًا إلى أن من بين مميزات العدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة هو ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في استهلاك الكهرباء وتحميل شركات التوزيع خسائر مالية ضخمة.