شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر: الحلم الصناعي لمصر بدأ منذ 1956.. ومصر بدأت صناعة السيارات قبل كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن جمال عبد الناصر له أبناء بالملايين في كل جمهورية مصر العربية، والسر في حب المصريين له، أنه استطاع أن يوفر الضمير الجمعي للمصريين وآمالهم التي كانوا يحلمون بها.

أضاف عبد الحكيم عبد الناصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الزعيم جمال عبد الناصر كان ينادي دائما بالتحرر، كما أراد أن تكون مصر أكبر قلعة صناعية في صناعة المنسوجات، واستطاع أن ينهض بهذا بشكل كبير.

وتابع عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أن الحلم الصناعي لمصر بدأ منذ عام 1956 لاسيما في صناعة النسيج والسيارات والصواريخ والطائرات، وأنتجت مصر في الستينيات طائرة "القاهرة 100 النفاثة"، وغيرها من الطائرات المصرية، ثم أن مصر بدأت صناعة السيارات قبل كوريا.