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الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الجيزة.. وعودة المياه تدريجيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الكهربي المتسبب في إيقاف محطة مياه الجيزة عن ضخ المياه.

 

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وإعادة تشغيل المحطة، وضخ المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة.

 

هذا وأعلنت الشركة في بيان سابق لها منذ ساعتين، انقطاع المياه عن مناطق" الدقي، العجوزة، بين السرايات، المهندسين ، شارع الجيزة، شارع النيل" نتيجة حدوث عطل بالكابل الكهربي المغذي لمحطة مياه الجيزة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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