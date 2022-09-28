شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه الجيزة.. وعودة المياه تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الكهربي المتسبب في إيقاف محطة مياه الجيزة عن ضخ المياه.

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وإعادة تشغيل المحطة، وضخ المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة.

هذا وأعلنت الشركة في بيان سابق لها منذ ساعتين، انقطاع المياه عن مناطق" الدقي، العجوزة، بين السرايات، المهندسين ، شارع الجيزة، شارع النيل" نتيجة حدوث عطل بالكابل الكهربي المغذي لمحطة مياه الجيزة.