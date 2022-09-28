شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها أفضل مشروع بالعالم.. كل ما تريد معرفته عن أكبر تجمع لمزارع الرياح عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مزرعة رأس غارب لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 260 ميجا وات و التى فازت بأفضل مشروع طاقة بالعالم بحسب ما أعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية ، وفيما يلي أهم المعلومات عن المحطة :

1-تتمتع مدينة رأس غارب بأعلى معدلات لسرعة الرياح بالعالم ، ومن المخطط أن تضم خلال السنوات الثلاثة القادمة أكبر تجمع لمزارع الرياح بالعالم.

2- تعتبر محطة رأس غارب لتوليد الكهرباء من الرياح الاحدث فى مصر بقدرة 260 ميجا وات.

3- تضم المحطة 126 توربينة رياح باجمالى قدرات تصل إلى 262 ميجا وات.

4- تبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 388 مليون دولار.

5- تمثل محطة رأس غارب اول مشروع للقطاع الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

6- هناك تنسيق تام بين المسؤولين عن المحطة و وزارة البيئة للحفاظ على الطيور المهاجرة التى تمر بهذه المنطقة و التى تعتبر ممر عالمى للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا و العكس خلال فصلى الربيع والخريف.

7- تلتزم المحطة بكل تعليمات منظمة البيئة العالمية للحفاظ على الطيور من خلال وضع ملصقات حمراء أعلى ريش التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح.

و كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات :

- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

- افضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- افضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".

- افضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".