أبرزها الشفافية والعلنية.. برلماني يكشف أكبر ضمانات نجاح الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن إصرار القائمين على إدارة الحوار الوطني على الالتزام التام بكل ما يتعلق من ضمانات لتحقيق الشفافية والعلنية سيكون في مقدمة أسباب نجاح الحوار الوطني وتحقيقه جميع أهدافه، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لضرورة حرص الجميع على إنجاح هذه الدعوة التاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.

وطالب شمس الدين، في بيان له اليوم الأربعاء، مجلس أمناء الحوار الوطني بالاستمرار في تعهده بعلنية وشفافية كل ما يدور من مناقشات على طاولة الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا النهج سيكون في مقدمة الأسباب التي تضمن نجاح هذا الحوار؛ خصوصًا أنه من حق الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، أن يعرف كل ما يدور من مناقشات داخل جلسات الحوار الوطني.

ووجه شمس الدين، التحية إلى مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة الدكتور ضياء رشوان، الذي يعمل بمهنية شديدة منذ تشكيله؛ خصوصًا في ما يتعلق بوضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار بكل وضوح وشفافية وطرح كل تفاصيل الاستعدادات على الرأي العام ونجاح مجلس الأمناء في وضع اللائحة الداخلية المنظمة للحوار ومدونة السلوك التي يجب أن يلتزم بها جميع المشاركين من أجل إنجاح الحوار الذي من شأنه الترسيخ لحرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف دون التشكيك في وطنية أي طرف للآخر.

وأشاد النائب بتحديد مجلس الحوار الوطني 3 محاور رئيسية للحوار بناء على الرؤى المقدمة من جانب القوى السياسية على أن يتضمن كل محور عددًا من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى اختيار مقرري المحاور السياسية بالإضافة إلى مقرري اللجان الفرعية بالمحور السياسي، مثمنًا أسلوب مجلس الحوار الوطني في اختيار مقرري اللجان والمقررين المساعدين والذي تم فيه مراعاة عدد من الأسس؛ أهمها التنوع السياسي والعمري، بالإضافة إلى اختيار شخصيات تتميز بالتخصص والخبرة التي تمكنها من إدارة الحوار بنجاح.