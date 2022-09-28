"القوى العاملة" تطلق مبادرة "المناخ مسئوليتي" بالقليوبيّة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أش أ):

تطلق مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبيّة مبادرة "المناخ مسئوليتي" وذلك في مجال السلامة والصحة المهنية بمقر شركة "أبو زعبل" للأسمدة والكيماويات بمنطقة الخانكة على مدى يومين، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ17، وخاصة الهدف رقم 13 المعني بالعمل المناخي ورؤية مصر 2030.

وأوضحت مديرة المديرية إيمان السيد - فى تصريح اليوم الأربعاء - أن المديرية نفذت المبادرة على أرض المحافظة في إطار استراتيجية وزارة القوى العاملة لتعزيز بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي البيئي والمناخي داخل كل محافظة، تزامنا مع فعاليات مؤتمر المناخ COP 27.

وأضافت أن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي طوق النجاة للمنشآت؛ لخفض الانبعاثات الضارة والوقاية من المخاطر بيئة العمل، والحفاظ على العمال وصحتهم بشكل خاص.