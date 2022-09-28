الخليج 365: توجيهات رئاسية بتوطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء

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القاهرة - سامية سيد - ترصد الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء، إضافة إلى ملف بعنوان "الصناعة الخيار الاستراتيجى فى الجمهورية الجديدة"، وتحديد الفترة من الفترة من 23 - 25 أكتوبر المقبل موعدا للمؤتمر الاقتصادى.

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