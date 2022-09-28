شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا لتنمية الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الثروة السمكية من أساسيات توفير البروتين في مصر، متابعا أن مصر لديها 5 بحيرات كبرى بالإضافة إلى البحرين المتوسط والأحمر.

وأكد مصطفى الصياد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما غير عادي خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير احتياجات مصر من الثروة السمكية والتصدير للخارج.

وأشار إلى أنه مع التطور الكبير الذي تشهده البحيرات، كان لا بد أن يكون هناك هيئة اقتصادية لكي تديرها، مردفا أنه تم سن تشريع وإصدار قانون لإنشاء الهيئة، لافتا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهتم بكل ما يخص البحيرات وتنميتها والثروة السمكية، مضيفا أن مجلس الإدارة يضم كل الوزارات المعنية.

وتابع أن الجهاز منوط به تحديد أقصى استفادة من البحيرات ووضع الخطط لتنميتها، مشيرا إلى أن وزير الزراعة وضع البنود الرئيسية لعمل الجهاز.

ونوه بأن مصر تنتج حوالي 2.1 مليون طن في العام، مؤكدا أن الدولة المصرية من الدول المتقدمة جدا في الاستزراع السمكي، وبالإمكانيات والتكنولوجيا المتاحة سيتم مضاعفة الإنتاج.