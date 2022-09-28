شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجوما تعرض له العراق وتؤكد مراقبتها عن كثب التوترات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان بالعراق الشقيق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق. وفى هذا الإطار، تقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.