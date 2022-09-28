شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطة عدلى منصور التبادلية أفضل مشروع نقل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات، منها أفضل مشروع نقل فى العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

وتعد محطة عدلي منصور إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الاتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددى.

وللمرة الأولى فى تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتمثل محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث للمترو وتضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص، وستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة.

ويمتد الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، ويجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.